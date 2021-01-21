فريق من الدرجة الثالثة يقصي ريال مدريد من كأس ملك اسبانيا

2021/01/21 | 09:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادحقق فريق ألكويانو الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، مفاجأة مدوية بإقصاء فريق ريال مدريد من مسابقة كأس ملك إسبانيا من دور الـ32.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم النادي الملكي، بهدف نظيف، سجّله الدولي البرازيلي، إيدير ميليتاو في الدقيقة 45، بعد عرضية من مارسيلو، سددها البرازيلي بالرأس في المرمى.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن خوسيه سولبيس، من إحراز هدف التعادل لـ ألكويانو في الوقت القاتل بالدقيقة 80.

وامتدت المباراة لأشواطٍ إضافية، وفي الشوط الإضافي الثاني، تعرض رامون لوبيز مُهاجم أصحاب الأرض، للطرد في الدقيقة 110، بعدما تلقى بطاقة صفراء ثانية.

ولم يستفيد النادي الملكي من النقص العددي، لـ ألكويانو، وتمكن أصحاب الضيافة من إحراز هدف الفوز في الوقت القاتل عبر خوان أنطونيو كازانوفا بالدقيقة 115.



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