مختص اقتصادي : غياب السياسة الاقتصادية سيدخل العراق بازمات اكثر تعقيدا

2021/01/21 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اكد المختص الاقتصادي جمال شاكر ان العراق امام مشكلة اقتصادية كبيرة بسبب انعدام الركائز الاقتصادية الحقيقية التي يمكن من خلالها تفعيل الجانب الاقتصادي في البلاد .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قرار البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي لحل الازمة الاقتصادية القى بظلاله على المواطن وخلق انكماشا في السوق التجارية نتيجة انعدام السياسة المالية .لافتا الى ان ورقة الاصلاح التي اطلقتها الحكومة العراقية لا تتوافق مع مافيات الفساد الذي اصبح الشريان الرئيسي ينهك العراق .واضاف ان البلاد ستدخل في أزمات أقتصادية اكثر تعقيدا بسبب غياب السياسة الاقتصادية التي من شانها النهوض بالقطاعات الحيوية والمهمة لبناء قوة اقتصادية في البلاد ./انتهى

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