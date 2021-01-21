النجف: تخصيص 7 مليارات دينار لتنفيذ 36 مشروعاً

2021/01/21 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محافظة النجف الأشرف، الخميس، عن تخصيص نحو 7 مليارات دينار لتنفيذ 36 مشروعاً خلال العام الحالي.

وقال مستشار المحافظ لشؤون الخدمات احمد علي الحلو في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان «المشاريع ستتضمن اعمال اكساء ورصف عدد من الاحياء بعد ان اكتملت فيها البنى التحتية، وتأهيل متنزهات وانشاء اخرى في المحافظة، وهذه المشاريع تمول من الموارد الذاتية للمؤسسات البلدية من خلال موازناتها التشغيلية».

وأضاف الحلو، انه «لم يتم حتى الان إقرار الموازنة الاستثمارية للمحافظة لعام 2020 التي ترتبط بإقرار الموازنة الاتحادية لهذا العام”.

وأوضح أن “اعداد خطة خدمية وفق التحديات الاقتصادية تنسجم مع النهج الحكومي الحالي في ضغط النفقات وبرامج الإصلاح الذي تضمنته الموازنة المتوقع إقرارها خلال الأيام المقبلة».



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