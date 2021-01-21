هدوء قبل العاصفة.. ’’نيويورك تايمز’’: العراقيون لا يخشون ’’الموت’’ ويتجاهلون الوقاية من كورونا

2021/01/21 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخميس (21 كانون الثاني 2021)، إن العراقيين ينتهكون بشكل جماعي الإجراءات الوقائية من كورونا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أنه "مع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ينتهك العراقيون بشكل جماعي الإجراءات الموصى بها للوقاية من الفيروس، ويؤيد الكثير منهم اعتقاد خاطئ، رسخه مسؤولون وأطباء وبعض رجال الدين، أنه تكونت لديهم مناعة ضد الفيروس".

ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال عراقي قائلاً: "أعيش نفس أسلوب الحياة لعام 2019 قبل فيروس كورونا"، مضيفاً: "كعراقيين ليس لدينا خوف من الموت، وهذا عامل نفسي يمكن أن يقوي مناعة الإنسان".

وذكر صديقه رامي رياض، 34 عاما، وهو رجل أعمال أيضا، أنه "ألقى قناعه في المطار عندما عاد إلى بغداد من عمان قبل أسبوع، وقال: "يبدو الأمر وكأننا نعيش في عالم آخر هنا".

وتابعت الصحيفة، أن "معدل الإصابة المبلغ عنه في العراق انخفض بشكل مطرد من أكثر من 3000 حالة جديدة يوميًا في نوفمبر إلى أقل من 800 في معظم الأيام في يناير، وساهم التراجع فيما يقول الخبراء إنه شعور زائف بالأمان".

وقال علي مقداد، مدير مبادرات الشرق الأوسط في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن: "بصراحة، إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، هناك موجة محتملة قادمة ما لم يتم تطعيم العراقيين أو اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي".

وأكد مقداد أن "الانخفاض في معدلات الإصابة يمكن تفسيره جزئيًا بفصل الشتاء المعتدل في العراق، ويعتقد خبراء آخرون أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق من المرجح أن يصل إلى ثلاثة أضعاف العدد المبلغ عنه".

وتابع تقرير "نيويورك تايمز"، أنه "مع انخفاض الرقم الرسمي، خفف المسؤولون العراقيون القيود، وتخوض الحكومة الآن معركة علاقات عامة خاسرة لإقناع العراقيين بارتداء الأقنعة والتوقف عن المصافحة وتقبيل الخدين، بسبب ادعاءات بعض مسؤولي الصحة المحليين أن المعدل قد انخفض بسبب تعرض عدد كافٍ من العراقيين للفيروس وتحقيق مناعة القطيع، لكن خبراء الصحة العامة يشكون في ذلك".

وقال مقداد بحسب الصحيفة الأمركية إن "العراق لا يجري الفحص العشوائي الذي يسمح له بتحديد معدلات الإصابة بدقة، لكن أفضل تقدير هو حوالي 20 بالمائة من السكان".

وتابع: "يأتي المتعلمون العراقيون والمسؤولون ويقولون نحن محصنون أو لدينا سلالة مختلفة هو أمر غير مقبول لأنه يعطي إحساسا زائفا بالأمن".

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