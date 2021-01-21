امرأة تذبح ابنتها في كربلاء

2021/01/21 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مصدر أمني من محافظة كربلاء، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، بأن امرأة أقدمت على نحر ابنتها التي تبلغ من العمر عشرة سنوات في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة أقدمت على نحر ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات في منطقة المعملجي بمحافظة كربلاء".

وأشار إلى أن "الطفلة ما زالت على قيد الحياة، وقد تم نقلها إلى المستشفى، كمحاولة لإنقاذها"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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