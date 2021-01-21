هل وصلت إنفلونزا الطيور الى الاقليم؟.. توضيح رسمي

2021/01/21 | 09:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت لجنة مكافحة إنفلونزا الطيور التابعة لوزارة الزراعة والمواد المائية في اقليم كردستان، اليوم الخميس خلو الاقليم من أية اصابة بهذا المرض.

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