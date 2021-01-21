2021/01/21 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت شركة "أمازون" الأربعاء، على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، مساعدة إدارته في حملة التلقيح ضدّ جائحة كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، في فرصة لكي يظهر عملاق التجارة الإلكترونية أنّ حجمه الهائل يمكن أن يكون مفيداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمازون تعرض على بايدن المساعدة في حملة التطعيم ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمازون تعرض على بايدن المساعدة في حملة التطعيم ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).