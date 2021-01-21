إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ24 مليونا

2021/01/21 | 09:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC يوم الأربعاء عن بلوغ إصابات كورونا في الولايات المتحدة 24 مليونا و135690، بزيادة قدرها 153106 عن الحصيلة السابقة.وقالت المراكز إن عدد الوفيات ارتفع 2297 إلى 400306 حالات.ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة من عصر الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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