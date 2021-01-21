بالفيديو.. ريال مدريد يودع منافسات كأس ملك اسبانيا بخسارته امام الكويانو (1-2)

2021/01/21 | 09:51 - المصدر: NRT عربية

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ودع ريال مدريد منافسات كأس ملك اسبانيا بخسارته امام ديبورتيفو الكويانو بنتيجة (1-2) ضمن منافسات الدور الـ32 للمسابقة.

وتقدم الريال عن طريق لاعبه ايدير ميليتو في الدقيقة الاخيرة من شوط المباراة الاول، فيما احرز جوزيه سولبس التعادل لاصحاب الارض في الدقيقة الـ80.

وبعد تمديد المباراة الى الاشواط الاضافية استطاع خوانان كاسانوفا احرز هدف الفوز لالكويانو في الدقيقة الـ115.

وشهدت المباراة طرد لاعب الكويانو، رامون لوبيز في الدقيقة الـ109.

من جانبه أعرب المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، عن استيائه من الهزيمة أمام ألكويانو الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة، والخروج من دور الـ32 لمسابقة كأس الملك.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الحقيقة نحن حاولنا، حصلنا على فرص لتسجيل الهدف الثاني، لكن فشلنا، نحن في لحظة صعبة، كان علينا أن نفعل شيئا آخر لكننا حاولنا".

وأضاف: "أعتقد أن هذه مسؤوليتي كمدرب، وهذه هي كرة القدم، يجب أن تستغل الفرص، لكن الكرة لم ترغب في الدخول للشباك، حسنا لقد ودعنا المسابقة".

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