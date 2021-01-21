وثيقة تؤكد صدور حكم بالسجن 6 سنوات بحق رئيس هيئة التقاعد السابق بتهمة الفساد

2021/01/21 | 09:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محكمة الكرخ

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أظهرت وثيقة حصل عليها ديجيتال ميديا إن آر تي، صدور حكم قضائي، بالسجن 6 سنوات، ضد رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبدالجليل الساعدي، عن قضية فساد.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن محكمة جنح الكرخ، فان حكما بالسجن المؤقت 6 سنوات صدر بحق رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي، عن جريمة رشوة في عقد التأمين حسب القرار 160 لسنة 1983، حيث صدر الحكم عن قضية إبرام عقد التأمين واستقطاع مبالغ خارج القانون بالاشتراك مع شركة السلامة التجارية.

وكانت لجنة الأمر الديواني، رقم (29) قد قررت في وقت سابق، حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل الساعدي، وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.

وفي أيلول الماضي، اعتقلت قوة عسكرية خاصة، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.

يذكر ان لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في آب الماضي، تسلمت سبع ملفات فساد كبرى في العراق، وهي تواصل تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتهمين.

ر.إ

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