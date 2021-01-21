2021/01/21 | 09:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قاد كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس لحصد لقب كأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي، بفوزه عليه بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب “مابي” بمدينة ريجيو إيميليا.وسجل النجم البرتغالي الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 64، قبل أن يضيف زميله الإسباني، ألفارو موراتا، الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليمنحا “اليوفي” لقب السوبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق لرونالدو بعد تتويجه بالسوبر الإيطالي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق لرونالدو بعد تتويجه بالسوبر الإيطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).