بالوثيقة… ديالى تطالب بفتح تحقيق عاجل مع متجاوزين على الاراضي الزراعية

2021/01/21 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، مطالبة 3 جهات قضائية بفتح تحقيق عاجل مع متجاوزين على الاراضي الزراعية في بعقوبة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” قدم طلب رسمي 3 جهات قضائية منها محكمة استئناف ديالى ومحكمة تحقيق بعقوبة والادعاء العام لفتح تحقيق عاجل في 12 شخص على الاراضي الزراعية في بعقوبة كون فعلهم يمثل سرقة وتجاوزا صارخا للقوانين الحكومية من خلال بيعها وتجريفها بشكل مخالف لكل الاجراءات الرسمية”.

واضاف الحيالي،ان” الطلب ياتي للحفاظ على ما تبقى من الاراضي والبساتين الزراعية في محيط بعقوبة والتي جرفت بنسبة عالية جدا بعد 2003 بسبب ازمة السكن التي دفعت الكثيرين الى التجاوز على الاملاك والاراضي الزراعية”.

وكانت بعقوبة فقدت اكثر من 7 الاف دونم من الاراض والبساتين الزراعية في السنوات الماضية بعد تجريفها وتحويلها الى ازقة سكنية وورش ومصانع.انتهى 25ف

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