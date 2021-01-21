بايدن يؤكد عزم بلاده البقاء في منظمة الصحة العالمية

2021/01/21 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، اليوم الخميس، رسالة إلى الأمم المتحدة أكد فيها بقاء بلاده في منظمة الصحة العالمية، وهو إلغاء جديد لقرارات اتخذها سلفه الجمهوري دونالد ترمب.

وقال بايدن في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على عضويتها في منظمة الصحة العالمية.

وأكد الرئيس الأمريكي للأمين العام للأمم المتحدة أنه “بهذه الرسالة، تسحب حكومة الولايات المتحدة خطاب 6 يوليو 2020 الذي ينص على أن حكومة الولايات المتحدة تنوي الانسحاب من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من 6 يوليو 2021.



وتعتزم الولايات المتحدة البقاء عضوا في منظمة الصحة العالمية”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قد أكد في يوليو العام الماضي، أن بلاده تعتزم الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وكان من المفترض أن تنتهي عملية الخروج في يوليو 2021.

وقال ترامب آنذاك إن بلاده تنهي علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية وتمويلها لأن المنظمة “رفضت تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”، واتهمها بالتستر على حجم وباء فيروس كورونا لمصلحة الصين.

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