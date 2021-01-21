اصابة فتى بانفجار رمانة يدوية غربي بغداد

2021/01/21 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني للسومرية نيوز بأصابة فتى يبلغ من العمر ١٣ سنة بأنفجار رمانة يدوية بمنطقة البو سكان في قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان الفتى المصاب تعرض للانفجار نتيجة عبثه بالقنبلة اليدوية التي عثر عليها قرب احد الاراضي الزراعية في المنطقة المذكورة.

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