التجارة تباشر بصرف مستحقات فلاحي كركوك

2021/01/21 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التجارة أن اللجنة الحسابية المكلفة بتنظيم وصرف المستحقات المالية لفرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك، قامت بتدقيق المعاملات الحسابية وتنظيم صكوك الفلاحين الخاصة باقيام الحنطة المحلية المسوقة للموسم التسويقي لعام 2020.

وقال مدير عام الشركة عبد الرحمن عجي طوفان، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية توزيع وصرف مستحقات الفلاحين شملت مركزي تسويق الحويجة والرياض للموسم التسويقي لعام 2020، ووفق آلية الصرف التي تتم بعد تدقيق المعاملات واستحصال الموافقات الامنية المطلوبة وبحضور الفلاح الشخصي وحسب اولوية التسويق".

وأضاف أن "سايلو خان بني سعد أكمل توزيع الصكوك على الفلاحين واستلام الصك الجديد وايداعه بالمصرف لغرض المقاصة".

من جانب آخر، لفت إلى أن "سايلوات خان بني سعد وخان ضاري والرصافة باشرت بتجهيز المطاحن بالحصص المقررة من مادة الحنطة للحصة المخصصة للرعاية الاجتماعية لشهري تشرين الثاني وكانون الاول 2020، وحسب خطة قسم التسويق".

وأردف أن "سايلو الرصافة انتهى من تسلم كامل كمية الحنطة المنقولة من مجمع حبوب سامراء في فرع صلاح الدين، والبالغة عشرون الف طن ضمن خطة المناقله لتعزيز أرصدة مواقع بغداد".

وتشير احصاءات وزارة الزراعة الى أن إجمالي مستحقات الفلاحين المالية تقدر بـ3 تريليونات دينار، بما ضمنها مستحقات فلاحي اقليم كوردستان.

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