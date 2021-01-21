الخدمات النيابية تنتقد واقع الكهرباء وقلة ساعات التجهيز

2021/01/21 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انتقد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر،الخميس، تردي واقع الكهرباء وقلة ساعات التجهيز، محملا الحكومة وعلى رأسها وزارتي الكهرباء والنفط مسؤولية مايحدث من نقص في قطاع الطاقة.وقال يابر في حديث صحفي، ان “الحكومة وعلى رأسها الوزارات المعنية تتحمل كامل المسؤولية عن انخفاض ساعات التجهيز في الكهرباء”.واضاف ان “الحكومة لديها خيارات عدة لتعويض نقص الطاقة، في حين لايوجد تحرك ملموس لانتشال البلد من واقعه المرير الذي يعانيه طوال السنوات الماضية جراء تردي الكهرباء”.وبين ان “ازمة الوقود بامكان الحكومة حلها عن طريق اتخاذ اجراءات من شأنها الاعتماد على بدائل متوفرة من حيث الوقود المستخدم لرفع مستوى الانتاج والقضاء على ازمة الكهرباء التي تعانيها البلاد منذ سنوات”.

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