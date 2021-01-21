امرأة تذبح ابنتها.. كربلاء تستيقظ على جريمة بشعة

2021/01/21 | 10:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلا_اين]استيقظت محافظة كربلاء، الخميس، على جريمة بشعة بقيام امرأة بذبح ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات في كربلاء.

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