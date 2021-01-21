قروض سكنية بقيمة 50 مليون لغير الموظفين.. بيان من مصرف الرافدين

2021/01/21 | 10:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن منح قروض ١٠٠ مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الثاني 2021) إن "المصرف يمنح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية ".

وأضاف انه "في حال طالب القرض كان موظفا يتم منحه قرض ١٠٠ مليون كحد أعلى اما في حال كون طالب القرض مواطنا فيتم منحه ٥٠ مليون كحد أعلى" .

وأشار البيان إلى أنه "تم تمويل وتسويق عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرمون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض".

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