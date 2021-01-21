ضبط ادوية بشرية ومواد كهربائية متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات في كمرك مطار البصرة الدولي

2021/01/21 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبطت هيئة الكمارك، ادوية بشرية ومواد كهربائية متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات في كمرك مطار البصرة الدولي بحوزة مسافر اجنبي كان قادما على الخطوط الجوية القطرية ./انتهى7

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