هل خرج ريال مدريد من كأس إسبانيا بفعل فاعل؟

2021/01/21 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

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حسمت صحيفة ماركا الإسبانية الجدل بشأن إمكانية خروج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا بفعل فاعل بعد تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء للميرينجي في الدقيقة 90، كانت كفيلة بمنح فرصة للميرينجي لتسجيل هدف التأهل دون الحاجة للدخول لوقت إضافي.

وعرفت المباراة التي جرت وقائعها على ملعب ألكويانو، مساء الأربعاء، خسارة الميرينجي بهدفين لهدف ضد ديبورتيفو ألكويانو بعد اللجوء لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، ليودع الميرينجي المسابقة.

واستبعد الخبير التحكيمي في يومية ماركا، أندوخار أوليفر، أن،" يكون الحكم لعب دوراً مؤثراً في نتيجة اللقاء وخاصةً في ركلة الجزاء التي طالب بها لاعبو ريال مدريد عند نهاية الوقت الأصلي".

ويرى أوليفر أن،" قرار الحكم كان صائباً بعدم منح البرازيلي إدير ميليتاو ركلة جزاء على أنخيل لوبيز رغم وجود ركلة في ساق مدافع الريال، لأن اللاعب أخرج الكرة بالفعل.

وأشار أوليفر إلى أن الحكم سانشيز مارتينيز لم يخطئ حين قرر عدم احتساب ركلة جزاء للبرازيلي في تلك اللقطة.

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