الرافدين يعلن منح قروض 100 مليون لشراء وحدات سكنية

2021/01/21 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الخميس (21 كانون الثاني 2021)، عن منح قروض 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف قرر منح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية".

واضاف انه "في حال طالب القرض كان موظفا يتم منحه قرض 100 مليون دينار كحد اعلى اما في حال طالب القرض كان مواطنا فيتم منحه 50 مليون دينار كحد اعلى".

وأشار بيان المصرف الى انه "تم تمويل وتسويق عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرمون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض".

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