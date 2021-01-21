2021/01/21 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح، النائب وليد عبود، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، عدم إمكانية تطبيق التعديلات الدستورية في الوقت الحالي، فيما أوضح النائب أسباب ذلك.

وقال عبود في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية حددت في 2010 موضوع الكتلة التي يحق لها اختيار رئيس الوزراء وهي الكتلة الأكبر، والتي تتشكل بعد الانتخابات في مجلس النواب".

وأضاف: "أعتقد أن نسبة كبيرة من القوى السياسية العراقية داعمة لهذا الاتجاه، ولا يوجد تفسير آخر، خصوصاً ان التعديلات الدستورية لا يمكن تطبيقها في المرحلة الحالية بسبب الظروف والتحديات ومسار الانتخابات المبكرة، والأمور اللوجستية الأخرى".

وأوضح، أن "تفسير المحكمة الاتحادية الذي اُقر في 2010 هو الأرجح تطبيقاً في المرحلة المقبلة إذا ما جرت الانتخابات وفق السياقات الصحيحة، أما أن يتم اختيار الكتلة الفائزة بالانتخابات فهذا بعيد جدا عن التنفيذ".

وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية واضح في تفسير معنى الكتلة الاكبر التي لها الحق في تسمية رئيس الوزراء، وهو مدعوم من قبل صناع القرار في العراق".

ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية هي صاحبة القرار في هذا الامر، ولو شُكلت بعد إكمال قانونها وطرح استيضاح من قبل مجلس النواب لن يختلف عن التفسير السابق وفق رؤيته".

ويوم الثلاثاء الماضي، صوّت مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الوزراء صوت بالإجماع في جلسته التي استضاف خلالها رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

وأضاف، أن "القرار بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص امام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة".

وتابع بيان مكتب رئيس الوزراء، أن "المجلس أكد مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يُنهي الآمال بتغيير طريقة اختيار رئيس الحكومة في العراق ويعلل بسببين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يُنهي الآمال بتغيير طريقة اختيار رئيس الحكومة في العراق ويعلل بسببين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).