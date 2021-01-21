الجامعات العراقية تخرج من المؤشر العالمي للتعليم ولجنة تكشف الأسباب

2021/01/21 | 10:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تتحركُ رئاسة مجلس النواب لمعرفة أسباب خروج جامعات البلاد من المؤشر العالمي للتعليم، بينما ترى لجنة نيابية ان التعليم الموازي والأهلي في الجامعات العراقية بلا جودة، كما ان مخرجات الجامعات غير مدروسة.

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