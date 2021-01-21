الرافدين يمنح قرض بقيمة 100 لشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية

2021/01/21 | 10:10 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين، الخميس (21 كانون الثاني 2021)، عن منح قروض 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته قناة (7SKY) الفضائية ان “المصرف قرر منح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية”.

واضاف انه “في حال طالب القرض كان موظفا يتم منحه قرض 100 مليون دينار كحد اعلى اما في حال طالب القرض كان مواطنا فيتم منحه 50 مليون دينار كحد اعلى”.

وأشار بيان المصرف الى انه “تم تمويل وتسويق عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرمون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض”.

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