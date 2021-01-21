استراليا: اكتشاف حيوانات مفترسة في عمق المحيط

2021/01/21 | 10:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء متحف كوينزلاند في الخليج الأسترالي الكبير، أنواعا من الإسفنج المفترس لم تكن معروفة للعلماء سابقا.ويفيد موقع Science Media Exchange العلمي، بأن الكائنات الجديدة Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix تعيش في منطقة محددة من الخليج الأسترالي الكبير على عمق أكثر من ثلاثة كيلومترات.وتنسب حيوانات الإسفنج، إلى حيوانات متعددة الخلايا تحصل على طعامها من ترشيح مياه البحر.



ولكن الأنواع المفترسة منها تكيفت لاصطياد الكائنات البحرية التي تعيش على أعماق كبيرة مثل القشريات الصغيرة.ويقول الدكتور ميريك ايكنز، الباحث في المتحف، “يشير هذا إلى أن هناك الكثير في أعماق المياه بحاجة إلى دراسة.



وهذه الحيوانات الإسفنجية فريدة من نوعها لأنها اكتشفت فقط في منطقة محددة من الخليج الأسترالي الكبير، كانت مخصصة للتنقيب عن النفط”.ويضيف، هذه الأنواع من الإسفنج المفترس هي الأولى التي عثر عليها في جنوب أستراليا.



وبهذا الاكتشاف يصل عدد أنواع الإسفنج المكتشفة في أستراليا حتى الآن إلى 25 نوعا.انتهى / 25م

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