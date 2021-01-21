تنظيمات حمرين تنهئ PUKmedia

2021/01/21 | 10:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه كريم شكر محمد مسؤول مركز 16 حمرين لتنظيمات الإتحاد الوطني الكوردستاني برقية تهنئة الى PUKmedia بمناسبة ذكرى الـ 18 على تأسيسه.

وقال كريم شكر محمد في برقيته "في ذكرى تأسيس PUKmedia وأحتفاليته بالذكرى الـ 17 لتأسيسه، أتوجه بالتهنئة الحارة من صميم قلبنا مفعمة بأصدق الأماني وبمزيد من التقدم والأزدهار والنجاح الدائم الباهر لصرح من صروح الإتحاد الوطني الكوردستاني وأيضا الأعلام الواعي الذي يحترم عقلية القارئ".

وأضاف "ان PUKmedia حرص على أن يقدم للقارئ الكريم الأخبار السياسية والفنية والإقتصادية والرياضية والمقالات الهادفة لكبار الكتاب والمثقفين.

وختم برقيته بالقول "تحية من القلب لموقع PUKmedia في ذكراه الجميل وتحية إحترام وتقدير لأسرته العاملة ومراسيله وجميع منتسبيه والى مزيد من التقدم والأزدهار لهذا الكيان الإعلامي البارز على الساحة الإعلامية الكوردستانية".

PUKmedia

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