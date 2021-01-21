المالكي: أشعر بألم كبير على ما وصلت اليه الدولة العراقية من ضعف وفقدان هيبتها

2021/01/21 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من محاولات البعض التأثير على خيارات الناخبين “بإغراءهم الهدايا”، معرباً عن ألمه “لفقدان هيبة الدولة وضعفها”.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المالكي وسط جمعاً من مؤيدي ائتلاف دولة القانون في بغداد، حيث … Readmore

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