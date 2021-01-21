الطاقة النيابية: 100 ألف عامل أجنبي ضمن عقود التراخيص

2021/01/21 | 11:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدرت لجنة النفط والطاقة النيابية، الخميس، أعداد العمال الأجانب في القطاع النفطي بقرابة 100 ألف عامل.وقال عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية صادق السليطي في تصريح صحفي، إنَّ “عقود جولات التراخيـص تضمنت فقرة (التعريق – localization) التي تعني استبدال العمالة الأجنبية بالعمالة العراقية وبناء قدرات الشباب في العراق وتمويل ذلك من نفقة شركات جولات التراخيص”.وأضاف السليطي، أن “هذه الفقرة تهتم بتأهيل الملاكات العراقية ونقل المعرفة إليهم لغرض استبدال العمالة الأجنبية الموجودة حالياً في الحقول النفطية العراقية وفق المادة 26 من تلك العقود، التي تقول بتخصيص الشركات المستثمرة مبلغًا سنويًا لا يقل عن 5 ملايين دولار لتمويل صندوق التدريب […]

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