2021/01/21 | 11:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: عمليات بغداد: شهداء وجرحى بتفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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