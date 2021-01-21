عمليات بغداد: ضحايا بتفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد

2021/01/21 | 11:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

هز انفجاران، الثلاثاء، وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت السلطات الأمنية سقوط ضحايا.

وقال مراسل "ناس"، (21 كانون الثاني 2021)، إن دوي انفجار سمع من جانب الرصافة وسط بغداد ثم أعقبه انفجار آخر.

فيما قالت قيادة عمليات بغداد في بيان مقتصب، إن "التفجير ناجم عن هجوم انتحاري استهدف ساحة الطيران وسط بغداد وقد خلف ضحايا"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

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