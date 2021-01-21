2021/01/21 | 11:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد :سقوط شهداء وجرحى بتفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد :سقوط شهداء وجرحى بتفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).