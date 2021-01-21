مصرف الرافدين يعلن عن منح قروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية

2021/01/21 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين العراقي، عن منح قروض بقيمة 100 مليون دينار، لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف: اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، إن المصرف يمنح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية.وأضاف أنه … Readmore

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