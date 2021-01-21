2021/01/21 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور أولية تظهر 8 شهداء في انفجار ساحة الطيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور أولية تظهر 8 شهداء في انفجار ساحة الطيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور أولية تظهر 8 شهداء في انفجار ساحة الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).