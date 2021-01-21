بالفيديو.. تفجير ثانٍ في ساحة الطيران

2021/01/21 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وقع تفجير انتحاري، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بحسب ما أكدته قيادة عمليات بغداد.

وأظهر شريط مصور تلقته (بغداد اليوم) حادث التفجير من مكان الحادث، عقب تواجد المواطنين في سوق باب الشرقي (البالة)، حيث يتواجد المواطنون عقب الانفجار الأول.

ويظهر في الشريط المصور، عويل المواطنين، وامرأة تنادي "لا إله إلا الله" وأحد المواطنين الذي يقوم بتصوير الفيديو، ويفيد بأن الانفجار وقع في باب الشرقي، ليُسمع بعد ذلك دوي الانفجار الثاني في مكانٍ قريب من موقع التصوير.

وعادةً ما تكون ساحتا الطيران والتحرير في باب الشرقي مملؤة بالمواطنين، بعضهم باعة وأصحاب أكشاك، وآخرون مواطنون متبضعون، فضلاً عن تواجد المركبات بكثرة في هذا المكان الذي يكون مزدحماً خلال النهار.

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