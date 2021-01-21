عمليات بغداد تؤكد أن تفجير ساحة الطيران انتحاري وأوقع شهداء وجرحى

2021/01/21 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت قيادة عمليات بغداد، الخميس، (21 كانون الثاني 2021)، بوقوع شهداء وجرحى جراء تفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد.

وقالت القيادة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "تفجيراً انتحارياً في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد أسفر عن وقوع شهداء وجرحى".

قبل ذلك، أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في ساحة الطيران، وسط بغداد.

وقال ضابط أمن تواصلت معه (بغداد اليوم)، في مكان الحادث، إن "انفجاراً وقع في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي، وسط العاصمة".

وأضاف، مصدر آخر، إن "سيارات عناصر الأمن وسيارات اسعاف، توجهت إلى مكان الحادث".

ولم يكشف المصدر الأمني عن مزيد من التفاصيل، أو عن وقوع خسائر بشرية.

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