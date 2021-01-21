2021/01/21 | 11:12 - المصدر: سفن سكاي

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اكدت قيادة عمليات بغداد، الخميس، (21 كانون الثاني 2021)، بوقوع شهداء وجرحى جراء تفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد.

وقالت القيادة في تصريح صحفي إن “تفجيراً انتحارياً في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد أسفر عن وقوع شهداء وجرحى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد : سقوط شهداء وجرحى في التفجيرين الارهابيين في ساحة الطيران 7 SKY TV.

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