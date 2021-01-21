2021/01/21 | 11:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد مصدر أمني، الخميس، بان عددا من الأشخاص سقطوا بين شهيد وجريح اثر تفجير انتحاري وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “عددا من الأشخاص سقطوا، صباح اليوم، بين شهيد وجريح اثر تفجير إرهابي انتحاري في سوق شعبية بساحة الطيران”.وأضاف المصدر، أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهداء وجرحى بتفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهداء وجرحى بتفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).