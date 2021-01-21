العمليات المشتركة: تم وضع خطط استراتيجية جديدة لتأمين الحدود مع الجانب السوري

2021/01/21 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة وضع خطط أمنية جديدة لمسك الحدود مع الجانب السوري.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتكثيف جهود تأمين الحدود العراقية السورية، حيث بدأت قيادة العمليات بوضع خطة أمنية استراتيجية لغرض مسك الحدود، مشيرا إلى رصد تواجد لبعض عناصر داعش في الشمال الشرقي من سوريا تحاول اختراق الحدود العراقية.

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