2021/01/21 | 11:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفدان من اقليم كوردستان احدهما حكومي والاخر سياسي يزوران بغداد الاسبوع المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/21 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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