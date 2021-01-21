نشوب حريق كبير بمعمل ومخزن للتمور في كربلاء

2021/01/21 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء

نشب حريق كبير في معمل ومخزن للتمور في منطقة الابراهيمية في كربلاء، بينما بدأت فرق الدفاع المدني بعملية اخماد الحريق.وقال احد العاملين في المعمل لمراسل /المعلومة/، ان “حريقا كبيرا نشب داخل معمل للتمور في منطقة الابراهيمية (10 كيلو متر جنوب كربلاء) حيث يقوم المعمل بانتاج انواع من التمور، ويضم الاف الاطنان كونه مخرنا لها في ذات الوقت”.واضاف ان “الحريق لم يخلف خسائر بشرية وباشرت فرق الدفاع المدني باخماده، بينما الخسائر المادية تقدر بمبالغ كبيرة كونه اتلف المكائن والتمور”.



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