حريق كبير في معمل ومخزن للتمور في كربلاء

2021/01/21 | 11:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء نشب حريق كبير في معمل ومخزن للتمور في منطقة الابراهيمية في كربلاء، بينما بدأت فرق الدفاع المدني بعملية اخماد الحريق.وقال احد العاملين في المعمل لمراسل /المعلومة/، ان “حريقا كبيرا نشب داخل معمل للتمور في منطقة الابراهيمية (10 كيلو متر جنوب كربلاء) حيث يقوم المعمل بانتاج انواع من التمور، ويضم الاف الاطنان […]

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