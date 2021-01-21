2021/01/21 | 11:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..أكدت وزيرة الهجرة ايفان فائق يعقوب ، الخميس ، أن الوزارة تبنت مشروع الصلح العشائري ونفذته على ارض الواقع مع الاجهزة الامنية والحكومة، مبينة ان الصلح العشائري كان له الاثر الكبير في عودة مئات العوائل النازحة في صلاح الدين والانبار وديالى.وقالت يعقوب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الوزارة ماضية بمشروع المصالحة العشائرية لإغلاق ملف عودة النازحين وارجاعهم إلى مناطق سكناهم الاصلية”.وأضافت أن “الوزارة استلمت الكثير من المناشدات إرجاع النازحين طوعيا إلى مساكنهم الاصلية”، مطالبة في الوقت ذاته المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بـ”دعم العوائل وإنشاء مشاريع صغيرة لهم المدرة للدخل في مناطق العودة”.وأوضحت أن “الوزارة تبنت مشروع المصالحة العشائرية في ثلاث محافظات لعودة مئات العوائل النازحة لطي صفحة مخيمات النزوح”.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة لـ”المعلومة”: الصلح العشائري له الاثر الكبير بعودة مئات العوائل النازحة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة لـ”المعلومة”: الصلح العشائري له الاثر الكبير بعودة مئات العوائل النازحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).