المتحدث باسم وزارة الصحة: استنفار لإغاثة جرحى الهجوم الانتحاري في بغداد

2021/01/21 | 11:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، استنفار كافة ملاكاتها لإسعاف جرحى الانفجار الذي وقع وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لـ"ناس"، (21 كانون الثاني 2021) إن "وزارة الصحة استفرت مؤسستها الصحية وسيارات الإسعاف وردهات الطوارئ لاستقبال الجرحى والمتابعة المباشرة من قبل وزير الصحة والبيئة".

وهز انفجاران، الخميس، وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت السلطات الأمنية سقوط ضحايا.

وقال مراسل "ناس"، (21 كانون الثاني 2021)، إن دوي انفجار سمع من جانب الرصافة وسط بغداد ثم أعقبه انفجار آخر.

فيما قالت قيادة عمليات بغداد في بيان مقتصب، إن "التفجير ناجم عن هجوم انتحاري استهدف ساحة الطيران وسط بغداد وقد خلف ضحايا"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

وأفاد مصدر أمني، الخميس، بأن الهجوم الذي استهدف سوقاً وسط العاصمة نفذ من قبل انتحاريين بحزامين ناسفين.

وقال المصدر في حديث لـ "ناس"، (21 كانون الثاني 2021)، إنّ "انتحاريا بحزام ناسف فجر نفسه في سوق شعبي في ساحة غرناطة مقابل محطة كهرباء المنطقة الوسطى، وسط العاصمة، ثم فجر آخر نفسه على بعد 200 متر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الهجوم المزدوج خلف 9 من الضحايا على الأقل مقابل عدد كبير من الجرحى".

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