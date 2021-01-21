برلماني يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني: هجوم الطيران هو الأول من نوعه منذ 3 سنوات

2021/01/21 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، الى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني، بعد الهجوم الانتحاري الذي ضرب ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد، تم الاول بعبوة ناسفة والثاني كان انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه بين المدنيين، وفق المعلومات الاولية، ما أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

ودعا العزاوي، الى "عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل الوقوف على حيثيات تفجيري ساحة الطيران، والسعي لاستئصال الخلايا الارهابية التي تقف وراء الاعتداء الاجرامي".

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