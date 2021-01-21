الصحة توجه باستنفار جهودها ومؤسساتها بعد هجوم ساحة الطيران الانتحاري

2021/01/21 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، باستنفار كافة جهودها ومؤسساتها بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف ساحة الطيران في وسط العاصمة بغداد، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في شريط صوتي تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة تؤكد استنفار كافة مؤسساتها الصحية وسيارات الإسعاف وردهات الطوارئ، لاستقبال الجرحى (ضحايا الانفجار)".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بارتفاع حصيلة هجوم ساحة الطيران الانتحاري إلى تسعة شهداء و17 جريحاً.

وقال المصدر الأمني الذي يتواجد قرب موقع الانفجار، لـ (بغداد اليوم)، إن "الحصيلة النهائية لهجوم ساحة الطيران وسط بغداد ارتفعت إلى تسعة شهداء وإصابة 17 شخصاً".

وأضاف، أن "الانفجارات التي حدثت في ساحة الطيران، جاءت متزامنة بعد دخول إرهابيين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة، قاما بتفجير نفسيهما وسط الساحة المكتظة بالباعة والمتجولين".

وكانت قيادة عمليات بغداد، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بوقوع شهداء وجرحى جراء تفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد.

وقالت القيادة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "تفجيراً انتحارياً في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد أسفر عن وقوع شهداء وجرحى".

قبل ذلك، أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في ساحة الطيران، وسط بغداد.

وقال ضابط أمن تواصلت معه (بغداد اليوم)، في مكان الحادث، إن "انفجاراً وقع في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي، وسط العاصمة".

وأضاف، مصدر آخر، إن "سيارات عناصر الأمن وسيارات اسعاف، توجهت إلى مكان الحادث".

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