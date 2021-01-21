فيديو.. مقتل 8 وإصابة 25 في تفجير حزام ناسف وسط بغداد

2021/01/21 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية عن مقتل ثمانية عراقيين واصابة نحو خمسة وعشرين أخرين بتفجير عبوة ناسفة وحزام انتحاري في سوق بيع الملابس بالباب الشرقي في بغداد صباح اليوم .

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