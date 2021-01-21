محافظ بغداد: تخصيص أراضٍ لبناء 150 مدرسة

2021/01/21 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن محافظ بغداد محمد العطا، الخميس، تخصيص أراضٍ لبناء 150 مدرسة ضمن مشروع الألف مدرسة في العراق، فيما أكد وجود رؤية ستراتيجية لتطوير مداخل العاصمة.وقال العطا في حديث لوكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه” حسب تعليمات مشروع قانون الموازنة التركيز على المشاريع المستمرة وعدم تنفيذ مشاريع جديدة إلّا أن هناك أموالاً مخصصة ضمن الموازنة لإنشاء مشاريع جديدة منها مشروع الألف مدرسة في عموم العراق”.وأضاف، أن “حصة بغداد من مشروع الألف مدرسة 25%”، مبيناً أنه “تمَّ توفير الأراضي ضمن المواصفات الخاصة، إلا أن هناك مشكلةً في المناطق المزدحمة والتي تحتاج الى مدارس لا تتوفر فيها الأراضي، أو أنها مستغلة من قبل المتجاوزين”.وأشار إلى أن “المدارس يفترض أن تُنشَأ في المناطق المزدحمة بالسكان”، مؤكدً أنه “تم توفير أراضٍ لبناء 150 مدرسة حتى الآن والمحافظة بصدد تخصيص بقية الأراضي لادخالها ضمن مشروع الألف مدرسة”.وبشأن الخدمات المقدمة من المحافظة اوضح العطا، ان “المحافظة تقدم خدماتها الى جميع المناطق التي تقع ضمن الحدود الادارية لمحافظة بغداد والتي تقع خارج حدود امانة العاصمة أيضاً، لافتاً الى أن المحافظة تعمل على بناء أربعة مستشفيات داخل العاصمة، اضافة الى انشاء مشاريع الكهرباء ومراكز صحية ومدارس وابنية اخرى”.وحول مشروع تطوير مداخل العاصمة قال العطا: إن “مشروع تطوير مداخل بغداد متكفلة به الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلا إن محافظة بغداد قدمت رؤية كمشروع ستراتيجي لتطوير مداخل العاصمة يضاف على الموازنة وينفذ من قبل شركات اخرى ، الا ان الموضوع مازال قيد النقاش”.وبخصوص الكاميرات اكد العطا، ان “محافظة بغداد قامت بتنفيذ مشروع كاميرات بغداد والحزام الامني للمحافظة داخل العاصمة”، مبينا ان “هذا المشروع يقدم الخدمات على مستوى الاصعدة الامنية لا سيما لوزارة الداخلية والمرور والامن الوطني وغيرها، حيث ان الكاميرات موزعة في داخل واطراف العاصمة”.

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