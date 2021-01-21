الصحة تستنفر مؤسساتها لاستقبال جرحى تفجيري ساحة الطيران

2021/01/21 | 11:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استنفرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، جميع مؤسساتها الصحية لاستقبال جرحى تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد.وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان، أنه “بتوجيه مباشر من وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، استنفرت الوزارة جميع مؤسساتها الصحية وسيارات الإسعاف وردهات الطوارئ لاستقبال جرحى تفجيري ساحة الطيران”.وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق […]

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