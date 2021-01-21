ملك التنشين.. أزمة مجتمع يعيش حالة استقطاب سياسي واقتصادي - أسامة عرابي

2021/01/21 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أسامة_عرابي ينطلق د.أحمد جمال الدين موسى الكاتب الكبير وأستاذ القانون المالي والاقتصادي والتَّشريع الضَّريبي والمالية العامَّة بكلية الحقوق- جامعة المنصورة، ووزير التربية والتعليم الأسبق، في روايته الثالثة "ملك التنشين" الصادرة عن "الهيئة المصرية العامَّة للكتاب"، بعد روايتيْه : فتاة هايدلبرج الأمريكية (2012)، ولقاء في واحة الحنين (2014)، ينطلق من مشروع حداثي قوامه الدفاع عن العقل والحرية والتجدُّد والتجديد، ......





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