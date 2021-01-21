عاجل | عمليات بغداد: شهداء وجرحى بتفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد

2021/01/21 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل |عمليات بغداد: شهداء وجرحى بتفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغدادمصادر محلية: التفجير كان مزدوجاً بواسطة انتحاريين اثنينمراسل التغيير: التفجير استهدف سوقاً شعبياً في ساحة الطيران وسط بغداد

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